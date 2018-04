Über den Dächern von Bangkok

Das laute Treiben und die Verkehrshölle der pulsierenden Stadt wird vom Dach des Avani Riverside Bangkok nur noch als leises Brummen wahrgenommen. Seit etwa einem Jahr steht das schicke Hotel am Ufer des Flusses Chao Praya und ist eine moderne und ruhige Alternative zu den geschäftigen City-Hotels. Weil es etwas abseits des Zentrums ist, gibt es einen sagenhaften Blick auf die Skyline der Metropole. Er offenbart sich bei ein paar Tempi im Infinity Pool, mit einem Cocktail an der Bar oder bei exquisitem Essen im Restaurant.

Auch wenn Shopping in einem der zahlreichen Mega-Einkaufstempel verlockend ist, Bangkok-Neulinge dürfen sich die echten Tempel nicht entgehen lassen. Alle 20 Minuten fährt vom Hotel ein Shuttleboot nach Sathon, von dort stehen alle Möglichkeiten der Weiterreise offen. Etwa mit dem Linien-Boot zum Tempel der Morgenröte ( Wat Arun), dessen zentrale Stupa umfassend renoviert wurde und wieder in neuem Glanz erstrahlt. Interessant sind der große Palast mit dem Wat Phra Kaeo, dem Tempel des Smaragd-Buddha oder Wat Pho , wo es sich der schlafende Buddha gemütlich gemacht hat.

Nach Tempel-Trip in Gold treibt es uns neben Backpackern, Hippies und Schnäppchenjägern auf die eher glanzlose Khaosan Road, wo tagsüber geshoppt und in der Nacht gefeiert wird. Es ist Montag, der kommerzielle Straßenmarkt ist geschlossen, wir gönnen uns stattdessen eine Fußmassage, die nicht immer angenehm und trotzdem großartig ist.