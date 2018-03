Ein Hotel der Superlative in Bangkok

Auch für Verliebte hat sich Marketing-Genie Patty etwas ausgedacht. Ein Hubschrauberflug vom 39. Stockwerk des Hotels über Bangkok und anschließend Tea Time in der Helikopter-Lounge „Paribatra“ auf der 37. Etage mit traumhaftem Blick auf die Stadt (2000 € für 2 Pers.) . Wer sich übrigens den gesamten thailändischen Namen Bangkoks, bestehend aus 168 lateinischen Zeichen der längste Ortsname der Welt, merken will, sollte sich den Song „Krung Thep Mahanakhon“ der Rockgruppe Asanee Wasan anhören. In diesem Song wird pausenlos nur der thailändische Name Bangkoks gesungen. Hier zum Mitsingen: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. https://youtu.be/PU4WWkpUfEU .