Stars oder Lavendel: Die richtige Zeit für die Insel Hvar

Oder man flieht ins Landesinnere, dort ist es besonders schön, wenn der Lavendel blüht. Und Ginster und Rosmarin duften. Dann ist auch der Jetset eher nicht anzutreffen. Die Felder sind in Steinterrassen angelegt. Die Blüte beginnt meist Ende Mai , dauert bis Anfang Juli. Nach dem Ende des jährlichen Lavendelfestivals wird mühevoll mit der Sichel per Hand geerntet. Die Qualität ist hoch. Durch den Aufwand und fehlende Erntehelfer ging der Ertrag in der Vergangenheit stark zurück. „Früher“, so scherzt Barbara, „hat Lavendel einige Studien finanziert. Das war zu einer Zeit, in der es noch Lavendelkönige gab und ein Sack lila Blüte mit einem Sack Gold getauscht wurde“.