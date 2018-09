Sommerfrische im Oktober auf der Insel Šolta

So viel Blech! Die kroatische Autobahn A1 und der Hafen von Split sind in den vergangenen Jahren zwischen Mitte Juni und Mitte September zu unkalkulierbaren Verkehrskrampfadern angeschwollen. In diesem Sommer war es besonders schlimm: an jedem Wochenende berichteten die großen Fernsehstationen des Landes über elendslange Staus und Rekordhitzewerte.

Da lobe ich mir die Zeit danach. Schon beim Passieren des Velebit-Gebirges fällt einem der alte Slogan „ein Sommer wie damals“ ein. Kein Stau vor dem Tunnel Sveti rok, freie Fahrt bis in den Hafen von Split. Unser Ziel ist auch in diesem Herbst die Insel Šolta, die vom Diokletianpalast aus betrachtet rechts von der bekannteren Insel Brač liegt und die man vom Festland bequem in 55 Minuten mit der Auto-Fähre erreichen kann.