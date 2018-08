Dreiländer-Reise zu Buchten, Brücken und Bollwerken

Wieder zurück an der Küste erreicht man die Stadt Budva. An der südlichen Stadtmauer lädt ein Sandstrand zum Baden ein. Die bestens erhaltene Altstadt dahinter, mit romanischen Kirchen und steinernen Palästen, ist von malerischen engen Gassen durchzogen. An der Hafenmole bei der nördlichen Stadtmauer haben einige schmucke Yachten festgemacht. Auch „rot-weiß-rot“ lässt sich unter den vielen Schiffsflaggen entdecken.

Eine Schifffahrt vor Dubrovnik zeigt die Mächtigkeit der Befestigung am deutlichsten. Der Kapitän steuert das Ausflugsboot weiter der Küste entlang über die sanfte Adria. Mit Glück sieht man einige Delphine, die ihre Sprungkünste zeigen. In der ruhigen Bucht einer Halbinsel mit dem mittelalterlichen Städtchen Cavtat wird zwischen den zahlreichen Segeljachten angelegt. Der Spaziergang, vorbei am Franziskanerkloster aus dem 15. Jh., führt hinauf zum Friedhofshügel. Von hier reicht der Blick weit zurück, über das in der tief stehenden Sonne funkelnde Meer bis zum mächtigen Bollwerk der Stadt Dubrovnik, der Perle der Adria.

