Ab in den Urlaub: Wann beginnt die Erholung?

Es sind wiederkehrende Bilder, die in die Ferne locken: weißer Sandstrand, endloses Meer. Sieht man sie, hebt der Kopf ab, gedanklich liegt man sofort in der Hängematte. Die Unterkunft ist mit einem Klick gewählt, mit dem nächsten ist der Flug gebucht. Beginnt die Erholung schon, wenn man sich schlürfend in der Hängematte sieht? Erst, wenn die Koffer gepackt sind? Oder wirklich erst auf dem Strand?

Ganz sicher beginnt die Vorfreude – allein sie kann schon die Stimmung verbessern, wie eine britische Studie bestätigt: Wer sich gerade mit der Planung eines Urlaubs beschäftigte, war glücklicher und mit seiner Lebenssituation zufriedener als Personen, die keine Auszeit in Aussicht hatten. Dass sich die Vorfreude auf ein Ereignis schon Tage oder Wochen zuvor positiv auf die Glückshormone auswirkt, wiesen Forscher der University of California sogar im Blut nach: Bei Menschen, die sich auf etwas freuten, stieg der Endorphin-Spiegel deutlich an, gleichzeitig wurden die Anzeichen für Stress verringert.

Entspannungsmodus

Abschalten, am Strand liegen und sich vom Berufsalltag erholen – dass ein solcher Ausgleich Körper und Geist gut tut, weiß man schon seit den 80er-Jahren. Die schwedische Psychologin Marianne Frankenhäuser stellte fest, dass in Zeiten des Urlaubs die Menge an Stresshormonen im Körper sinkt.

„Wie lange jemand braucht, um sich entspannen zu können, ist vom Biorhythmus abhängig und demnach bei jedem Menschen anders“, erklärt Konrad Wolfgang Kallus, Professor für Psychologie an der Universität Graz und international bekannter Erholungsforscher.

Bei der Frage, ab wann die Erholung beginnt, mischen noch weitere Faktoren mit. Den nächsten Urlaub im Vorfeld gut zu planen, sei für eine entspannte Reise essenziell. „Vor allem die Art und Dauer der An- und Abreise haben Auswirkungen darauf, ob und wie lange wir uns gestresst fühlen“, erklärt der Wissenschaftler.