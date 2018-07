12 Antworten: Was Sie sich im Urlaub immer schon gefragt haben

Wasser aus der Leitung: Wie gefährlich ist es wirklich?

Wer es beim Urlaub in südlichen Gefilden wagt, Wasser aus der Leitung zu trinken, hat sich schon aufgegeben – so die allgemein vertretene Meinung. Kann das wirklich so schlimm sein?

Ja, sagt der Facharzt für Tropenmedizin, Herwig Kollaritsch. Aber es kommt auf die Destination an: „Das Wasser in Entwicklungsländern ist oft stark verschmutzt, weil es keine Trinkwasserversorgung gibt. Es ist also nicht von der Abwasserentsorgung getrennt, wie es bei uns in Europa der Fall ist.“

Dadurch kann die Keimbelastung so hoch sein, dass das Wasser nicht einmal zum Zähneputzen verwendet werden sollte. Die Folgen reichen von Durchfallerkrankungen bis hin zu Salmonella Typhi, einer schweren Salmonellen-Infektion.

„In den meisten bekannten Reiseländern, wie dem fernen Osten, ist Zähneputzen aber kein Problem mehr. Trinken sollte man das Leitungswasser trotzdem nicht.“

Wer sich nicht ganz sicher ist: „Als altbewährte Methode gilt das Abkochen von Wasser, um es keimfrei zu machen“, empfiehlt der Reisemediziner.

Meist ist zu viel in der Tasche– aber was darf in der Reiseapotheke auf keinen Fall fehlen?

Es ist ein Horrorszenario: Krank werden im lang ersehnten Urlaub. Nicht essen zu können. Nicht schlafen zu können. Aber vor allem: Nicht am Strand liegen zu können.

Um davor gefeit zu sein, wird in die Reiseapotheke gepackt, was rein passt. Aber was muss wirklich mit? „In der Regel rate ich dazu, jene Medikamente mitzunehmen, die man auch zu Hause häufig braucht und mit denen man vertraut ist“, erklärt Herwig Kollaritsch, Facharzt für Tropenmedizin.

Je nach Aufenthaltsort und -dauer kann ergänzt werden. Immer sinnvoll: „Ein Mittel gegen Durchfallerkrankungen und Grippe-Medizin gegen Infekte der oberen Atemwege.“ Das seien die häufigsten Erkrankungen bei Interkontinentalflügen. Für Kinder außerdem sehr wichtig: Augen- und Ohrentropfen gegen Entzündungen.

„Wer vor hat, mit einem Rucksack durch wildes Hinterland zu reisen, sollte sich vorab reisemedizinisch beraten lassen“, rät Kollaritsch.