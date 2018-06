Im Urlaub verliebt: Fünf Menschen über ihre Sommerflirts

Alles begann im August 1984: Ich war 28 Jahre alt und fuhr mit meiner besten Freundin auf die griechische Insel Korfu. Die letzten zwei Tage unseres Urlaubs verbrachten wir in Kassiopi im Norden der Insel. Nach dem Sonnenbaden gingen wir noch einen Kaffee trinken, wobei wir an der Bar mit zwei Griechen in sportlicher Tennisbekleidung ins Gespräch kamen. Wir verabredeten uns für den Abend in einer Disco.

Mit Billy, wie Vassily von seinen Freunden genannt wurde, verstand ich mich von Anfang an super. Also beschlossen wir, uns am nächsten Tag am Strand wieder zu treffen. Wir fuhren mit dem Boot, waren schwimmen und sonnten uns am Strand. Die Zeit verging wie im Flug und wir lernten einander besser kennen. Vor der Abreise tauschten Vassily und ich Adressen aus und versprachen, in Kontakt zu bleiben. Meine Freundin meinte damals schon, dass es zwischen uns „gefunkt“ habe. Ich war mir nicht so sicher, ob wir wirklich den Kontakt halten würden, obwohl ich Interesse an dem abenteuerlichen Griechen gefunden hatte.

Von da an schrieben wir einander regelmäßig Briefe. Kurz darauf kündigte Vassily seinen Besuch in Linz an, weil er Österreich gerne kennenlernen wollte. Er blieb für zwei Wochen und wir wurden ein Liebespaar. Zu Weihnachten besuchte ich ihn in seiner Wohnung in Athen und feierte mit seiner Familie und seinen Freunden Silvester. Dann kam der Umbruch: Vassliy ging nach Saudi Arabien, um als Bauingenieur zu arbeiten. Wir versprachen, einander zu schreiben. Trotz der großen Entfernung intensivierte sich unsere Beziehung. Wir trafen einander in Abständen von drei bis sechs Monaten in Griechenland oder Österreich.

Im Mai 1986, zwei Jahre nach unserem ersten Zusammentreffen, heirateten wir. Den Sommer verbrachte ich zum ersten Mal als verheiratete Frau im Camp in Somalia, seiner neuen Arbeitsstelle. Im Herbst folgte ich Vassily nach Riyad in Saudi Arabien. Die Entscheidung, mit ihm ins Ausland zu gehen, fiel mir nicht schwer, da ich Abwechslung und Abenteuer suchte und ein gemeinsames Kind wollte. Im August 1989 kam unsere Tochter Marlene zur Welt. Wir verbrachten als junge Familie insgesamt drei Jahre in Griechenland, bevor wir nach Linz übersiedelten. Wenn ich heute an den Sommer unseres Kennenlernens zurückdenke, kommt es mir wie gestern vor – obwohl seither fast 34 Jahre vergangen sind.

Christoph: Lächeln vom Nebenboot