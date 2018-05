Urlaub: Buchungsplattformen sind oft teurer

„Hauptgewinn! Das ist der günstigste Preis, den Sie für Wien zu Ihren Daten gesehen haben!“, kündigt die beliebte Buchungsplattform Booking.com auf ihrer Seite großspurig an. Für 201,17 Euro wird ein Familienzimmer im Hotel A&O neben dem Wiener Hauptbahnhof angepriesen. Was dabei allerdings verschwiegen wird: Auf der Homepage der Unterkunft gibt es das gleiche Zimmer für nur 189,96 Euro.

Für das Hotel Ibis Budget in Wien wird gar ein „Tolles Schnäppchen!“ angeboten. 61 Euro soll eine Übernachtung kosten. Auf der Homepage der Ibis-Kette wird das gleiche Zimmer – mit zwei Zahlungsmodalitäten – für nur 48,50 oder 51 Euro angeboten. Immerhin knapp 20 Prozent Ersparnis pro Nacht.

Das war nicht immer so. Grund ist ein noch wenig bekanntes Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom vergangenen Oktober. Mit diesem ist die so genannte Bestpreisklausel in Österreich endgültig rechtskräftig gefallen. Mit der Klausel zwangen die Buchungsplattformen vertraglich die Hotels, dass diese nirgends sonst günstigere Zimmer anbieten dürfen als auf diesen Seite. Das ist nun verboten.