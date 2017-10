Der K(r)ampf mit den Bewertungen

Hotels, Lokale, Ärzte, Handwerker: Sie alle werden täglich bewertet. Im Internet. Kunden teilen ihre Erfahrungen in Foren und auf Buchungsplattformen. Wer ein gutes Hotel oder einen kompetenten Arzt sucht, vertraut diesen Einträgen. Der Wahrheitsgehalt lässt sich nur schwer nachvollziehen. Zuletzt drohte ein Mediziner sogar mit Klage, nachdem er von einer Patientin schlecht bewertet wurde – angeblich ungerechtfertigt.

Druckmittel

Für Unternehmer sind diese Bewertungen ein "zweischneidiges Schwert", wie es Mario Pulker, Obmann der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer ausdrückt. Denn: "Zufriedene Gäste schreiben selten Bewertungen." Was er mit Sorge beobachtet: "Gäste verwenden derartige Online-Bewertungen immer öfter als Druckmittel." Die rechtlichen Möglichkeiten für Unternehmer, gegen rufschädigende und falsche Bewertungen vorzugehen, sind beschränkt.

Ein entsprechendes Erlebnis hatte ein Haubenlokal in der Wiener Innenstadt. Gäste forderten nach dem Essen eine kostenlose Nachspeise samt Kaffee – sonst würde man auf Tripadvisor eine schlechte Bewertung abgeben. Der Lokalbetreiber stieg nicht auf dieses "Angebot" ein – die Gäste machten ihre Drohung wahr. "Der Kollege hat sich dann an uns gewandt und wir haben es geschafft, diese Bewertung löschen zu lassen. Aber die meisten Lokalbesitzer, denen das passiert, melden sich nicht bei uns", erklärt ein Gastronomie-Vertreter.

Gute Noten für Bares

Es geht aber auch in die andere Richtung. Agenturen bieten positive Bewertungen gegen Bares an. Eine gute Bewertung kostet 17 Euro. "Damit verliert dieses Bewertungssystem an Glaubwürdigkeit", meint Pulker.

Nicht nur die Gastronomie kämpft mit dem Trend. Auch in der Hotellerie "geht ohne Social Media gar nichts mehr", sagt Matthias Koch, Geschäftsführer des Hotellerie-Fachverbands. Pulker, der selbst ein Hotel betreibt, hat von Geschichten gehört, "da stellt es einem die Haare auf. Gäste fordern ein Zimmer der nächsthöheren Kategorie ohne Aufpreis – sonst gibt es schlechte Bewertungen". Er rät: "Bei solchen Vorkommnissen müssen sofort die Buchungsplattformen kontaktiert werden, damit solche erpresserischen Einträge gar nicht erst veröffentlicht werden können."

Im Vorjahr informierte der Fachverband Hotellerie über rechtliche Möglichkeiten bei ungerechtfertigten Bewertungen. Kernaussage: Hoteliers müssen sich der Kritik stellen. Bei rufschädigenden Bewertungen muss allerdings der Kläger beweisen, dass diese unrichtig sind. Und: Die Chancen für ein Verfahren stehen eher schlecht. Denn an die Daten des Verfassers heranzukommen, ist schwierig. Zudem sitzen die Anbieter großer Bewertungsplattformen meist nicht in Österreich. "Alternativ wäre es ratsam, vom Diensteanbieter der Plattform die Löschung der Bewertung zu verlangen", heißt es in den Richtlinien. Aber auch da ist der Unternehmer auf den guten Willen der Plattform angewiesen.

Expedia, eines der größten Hotelportale online, etwa "löscht keine Bewertungen. Auch wenn ein Hotel nicht mit der Bewertung zufrieden sein sollte". Dafür können nur Personen ihre Meinung abgeben, die tatsächlich ein Hotel über die Plattform gebucht haben.

Geheime Daten

Für Einträge gibt es Richtlinien. So fordert man die Benutzer auf, auf falsche, gesetzeswidrige oder anstößige Inhalte zu verzichten. "Alle Angaben werden überprüft. Wenn die Bewertung den Richtlinien entspricht, erscheint sie innerhalb von 72 Stunden nach Freigabe auf der Website", erklärt eine Sprecherin. Hotels bekommen keine Informationen über die Ersteller des Eintrags.

Auch Ärzte müssen sich mittlerweile öffentlichen Bewertungen stellen. "Beschwerden wegen rufschädigender Postings oder Beschimpfungen nehmen zu", sagt Thomas Holzgruber, Kammeramtsdirektor der Ärztekammer Wien. Bei Meldungen unterstütze man die Kollegen, derartige Einträge löschen zu lassen. "Aber noch ist das für Ärzte nicht so ein großes Thema. Kassenärzte werden sowieso überrannt."