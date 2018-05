Die größten Fehltritte im Urlaub

Stimmungskiller beim Essen

Ob Augen, die größer als der Magen sind oder ein unangetasteter Nachtisch: Für mindestens jeden dritten Österreicher (32 Prozent) lauern am Hotel-Buffet unverzeihliche Fehltritte. Allerdings gehen die Meinungen der Geschlechter hier etwas auseinander. So zählen für 16 Prozent der Frauen und für 21 Prozent der Männer Essensberge zu den relevantesten No-Gos. Und während sich 16 Prozent der Männer besonders an einer Begleitung stört, die Kalorien zählt, sehen nur 11 Prozent der Frauen dies als einen der Top 3 Störfaktoren.

Von Kulturbanausen und Geizkragen

Rund um die Uhr Sonne, Strand und Meer? Nicht jeder Österreicher findet darin seine Urlaubs-Erfüllung. So ist es für mehr als ein Fünftel (22 Prozent) unverzeihlich, wenn der Partner kein Interesse an der Kultur des Urlaubslandes zeigt. Auch geizige Zurückhaltung während der schönsten Zeit des Jahres, die sich in knappen Trinkgeldern oder langem Kopfrechnen über der Cocktailkarte zeigen kann, ist nicht gerne gesehen: Für 22 Prozent der Österreicher wirkt sich ein Partner, der auf Reisen jeden Cent zweimal umdreht, besonders negativ auf die Stimmung aus.