Gaumenfreuden: Warum wir im Urlaub experimentierfreudiger sind

Ambiente, Luft und Gerüche

Warum Essen im Urlaub häufig anders schmeckt, hat mehrere Gründe: Etwa die Luft oder die Gerüche. „Das Ambiente macht viel aus, ob ein Gericht schmeckt. Auch daheim schmeckt die feinste Haubenküche in einem düsteren Kammerl nicht so gut.“ Wesentlichen Anteil hat natürlich der Urlaubsmoment an sich. „Um genießen zu können, braucht es eine gewisse Entspannung – und die hat man im Urlaub in einer anderen Umgebung üblicherweise. Dann verfügt man auch über psychische Kapazitäten, die frei geworden sind.“

Offen für Neues

Und man ist fern des Alltags generell offener gegenüber neuen Eindrücken. Gerade beim Essen, das schließlich schon vom Anfang des Lebens an mit meist positiven Emotionen verbunden ist. „An diese frühen Erfahrungen docken wir immer wieder an. Im Urlaub wird dann die Sensorik von Speisen und Lebensmitteln anders wahrgenommen“, erklärt Lobner. Überhaupt, wenn auch andere Menschen exotische Speisen essen. „Wenn man mitbekommt, das gehört für viele Menschen zum Alltag, wirkt das vertrauensbildend.