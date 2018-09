Das neue Schiff mit Sportdeck und FKK-Bereich

Schiff

Die Grazerin, Katharina Painsi betreut sie, kennt den Vorteil des Kunstangebots auf einem. "Eine Galerie an Land ist ein geschlossener Raum, in den man hineingehen muss. Hier ist sie auf Gängen, wo alle ohnehin vorbei und so auf den Geschmack kommen", sagt sie. Painsi verkauft 2000 Werke im Wert bis 33.000 Euro – Karikaturen, Pop-Art und naturalistische Malerei von Künstlern wieoder. Und sie sorgt dafür, dass die Werke verpackt und zugestellt werden.

Im Tagesprogramm der Perla gibt es auch Führungen durch Crewbereiche, Workshops im Kochstudio, Tanzkurse in der Disco. Und am Abend unterschiedliche Programme im Theatrium: "Viva 90s" oder die Rockshow "Addicted To Love", beide von der Entertainmentabteilung speziell für die vier Millionen Euro teure 360°-Bühne entwickelt. Oder eine Party mit der Bord-Band Beach Club beim nicht allzugroßen Pool. Aber trotz all der Aktivitäten – wer will, findet ein ruhiges Platzerl. Denn Animation gibt es nicht. Nur eine Fülle von Angeboten und Möglichkeiten.

Wunderbar. Auch morgen wird es sie noch geben. Da ist Seetag und Zeit für alles, was auf diesem Schiff sonst noch Spaß macht. Jetzt aber tut das dieser wunderbare Moment in der Hängematte: Das Schauspiel des Sonnenuntergangs, die Weite vor den Augen, die Distanz zum Festland. All das gibt so ein wohliges Gefühl von Ruhe, Frieden und Freiheit.