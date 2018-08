Warum Sie bei Kroatien nicht nur an Badeurlaub denken sollten

Davon, dass Trogir, einst österreichisches Kronland, im Laufe seiner Geschichte immer wieder unter Fremdherrschaft geriet, zeugen heute viele verschiedene architektonische Einflüsse. Wie die venezianische Festung und die Stadtloggia mit dem beeindruckenden Relief der Gerechtigkeit, das Stadttor mit originalen Verzierungen aus der Renaissance oder das antike Steinrelief des altgriechischen Gottes Kairos. Die Kathedrale des Hl. Laurentius spiegelt durch seine lange Bauzeit von fast 400 Jahren einen Mix verschiedener Stilepochen wider – von Romanik bis Renaissance. Vom 47 Meter hohen Turm hat man den besten Blick auf Trogir, das so wunderbar mit engen und verwinkelten Gässchen durchzogen ist. Die historische Altstadt zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Beim Schlendern entdecken wir zahlreiche Gastgärten in alten Ruinen, die so malerisch und romantisch anmuten, dass es fast wehtut, nicht mehr Zeit zu haben.