Wo Sie in Kroatien die schönsten Strände finden

Sandstrände

Wer unbedingt einen Sandstrand will, wird neben Vis auch an anderen Orten in Kroatien fündig. Etwa in Süddalmatien auf der Insel Lopud, auf Mljet und Lastovo. In Norddalmatien auf der Insel Pag und in der Umgebung von Nin oder in der Kvarner Bucht auf Rab bei San Marino.