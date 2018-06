Italiens Süden, so ursprünglich wie man davon träumt

Wenig später sind wir angekommen – in Pisciotta, einem 2500-Einwohner-Städtchen im südlichen Kampanien. Es wird von allen Reiseführern als pittoresk beschrieben, und tatsächlich trifft dieses Adjektiv zu: Rund 200 m über dem Meer liegt er wie ein Schwalbennest an einem steilen Abhang. Im Ort selbst wird man schnell daran erinnert, dass man sich in Süditalien befindet: Verkehrschaos an der Durchfahrtsstraße, bröckelnde Fassaden, hupende Mopeds. Und dennoch: Blickt man von der Terrasse des Hotels Marulivo, eines ehemaligen Klosters, auf die traumhafte Küste hinunter, wird einem schnell bewusst: Hier ist ein besonders schöner Fleck Italiens. So schön, dass wir beschließen, gleich ein paar Tage hier zu bleiben.

Pisciotta liegt im Cilento, einer Küstenregion im äußersten Süden Kampaniens. Hier gibt es keine Endlosstrände, sondern eine stark gegliederte Küste mit abwechselnd kleinen Badebuchten und längeren Sandstränden; keine Hotelsilos, sondern private Pensionen und einige wenige 3- bis 4-Sternhotels; keine im Winter ausgestorbenen Urlaubersiedlungen, sondern kleine, belebte Fischerorte. Touristen von außerhalb Italiens trifft man hier nur vereinzelt – nicht zuletzt wegen der schlechten Verkehrsanbindungen. Der nächste Flughafen ist Neapel, und der ist gute drei Autostunden entfernt.