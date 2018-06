Wo sich Adel, Spione und Surfer treffen

Der Kreis Cascais hat genug zu bieten, um es länger hier auszuhalten. Die Ortschaft Estoril gilt als Geburtsort von James Bond, denn Ian Fleming hat sich in Estoril die Inspiration zu seinem ersten 007-Roman „Casino Royale“ geholt. Das Casino Estoril – 1969 auch Drehort für „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ – war schon als Fleming in den 1940er Jahren als Verbindungsmann zum US-Marinegeheimdienst im mondänen Badeort stationiert war, das größte Europas. Umgeben von einer subtropischen Gartenanlage und angrenzend an das Nobelhotel Palacio lockt es noch heute viele Besucher an und versprüht mondänes Flair.