Diese 5 Städte lassen sich besonders gut zu Fuß erkunden

Riga – Jugendstil und Kopfsteinpflaster

Die Hauptattraktion der lettischen Hauptstadt ist das historische Zentrum, das in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen wurde. Für die Städtetour zu Fuß ist bequemes Schuhwerk jedoch unbedingt den Highheels oder Ballerinas vorzuziehen, denn die Altstadt besteht größtenteils aus unebenem Kopfsteinpflaster. Vom Rathausplatz aus, mit dem bekannten Schwarzhäupterhaus, lässt sich der historische Kern mit seinen zahlreichen Jugendstil-Gebäuden am besten erkunden. Von hier aus kommen Touristen auch schnell in verschiedene Parks und zum Zentralmarkt mit mehr als 3.000 Händlern. Wen die Füße am Abend noch tragen, der sollte unbedingt die zahlreichen Clubs und Bars der Stadt besuchen.