Insel Rab: Ein Trip im Paddelparadies

Anreise

Auto: Über Maribor und Zagreb, auf der Autobahn nach Rijeka die Ausfahrt Žuta Lokva, in Stinica die Fähre Richtung Rab-Barbat;

Flugzeug: Nach Rijeka.

Kajak-Tour

Dauer: 1 bis 16 Tage, Preis: Je nach Art bzw. Dauer der Tour (ab 25 Euro/Tag); www.seakayak.hr.

Unterkunft

Hotel Arbiana, direkt am Rand der Altstadt.100 Jahre altes Gebäude, kürzlich renoviert und geschmackvoll eingerichtet. Besonders einladend: Der ruhige Garten hinter alten Stadtmauern mit toller Küche. www.arbianahotel.com

Kulinarik

Ein Schmankerl ist die Goldbrasse im Restaurant Arta auf Sv. Grgur (Preis: 27 €/kg).

– In Rabs Altstadt bekommt man in „Labirint“ und „Konoba Rab" herrlichen Fisch serviert, zu empfehlen sind Kalbshaxe sowie Scampi vom Rost.

– In der Beach Bar „Banova vila" lässt man den Tag am besten ausklingen.

Auskunft

www.rab-visit.com

www.kvarner.hr