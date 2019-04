Kitzbüheler Alpen Trail: Adrenalinkick auf dem Mountainbike

„Am Anfang war es schwierig, meine Idee zu verwirklichen, weil die meisten geglaubt haben, die Gäste würden den Preis für Qualität nicht zahlen“, erinnert sich Tropper, Tourismusprofi von Brixen, an die Anfänge. Heute hat der Verein 23 Mitglieder. Die Traditionen wurden wiederbelebt. Ein Beispiel ist die Familie von Barbara Lindner, die den Penzinghof in Oberndorf führt. Sechs Geschwister hat sie, jeder produziert etwas, was im Hotelbetrieb verwertet wird. Der eine ist Rinderzüchter, der andere hat eine Käserei und eine Schwester brennt in Südtirol als Obstbäuerin Schnaps.