Neue Reisebücher zum Schmökern

Erzählung

Nachdem Jörg Dulsky seine Firma aufgelöst hatte, entschied er, dass Wandern die beste Kur für Geist und Körper sei, packte seinen Rucksack und sein Zelt. Von seiner Haustüre in Frohnleiten an der Mur ging er über den Alpenbogen bis nach Nizza und fand sich selbst. Von seinem Weg – 1500 Kilometer, 55 Pässe in 100 Tagen – seinen Begegnungen, aber auch den Problemen, die ihn unterwegs plagten, berichtet er in seinem Buch. Ein Mann geht quer, Jörg Dulsky, Tyrolia Verlag, 17,95 €