München: Kleines, feines Luxushotel am Marienplatz

Beyond“ heißt diese grandiose Residenz in München. Und genau so beyond – nämlich „jenseits“ von all dem, was man als Hotel kennt, ist dieses Haus. Nomen est omen. Ein Kleinod der Sonderklasse. Mitten in der Stadt, Blick auf den Marienplatz und das Neue Rathaus mit seiner neugotischen Fassade und dem Glockenspiel.