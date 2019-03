London: Musicalstar Jo Weil verrät seine Hotspots

Das klingt vielleicht melodramatisch, aber in London habe ich das Gefühl, zu Hause zu sein“, sagt der in Hessen aufgewachsene Schauspieler, Synchronsprecher und Musicalstar Jo Weil. „In dieser Stadt bin ich glücklich, ich mag den Trubel, ich verstehe die Mentalität der Menschen, die aus der ganzen Welt zusammengewürfelt in London leben. Sie sind offen und sehr liberal“, schwärmt der 41-Jährige. Nachsatz: „Aber London ist nicht gleich England.“