Eine erlebnisreiche Radtour zwischen Tschechien und Österreich

Aus dem Todesstreifen wurde das Grüne Band. Die Natur konnte sich in all den Jahren entfalten. Das Gebiet wurde durch die Verwilderung zur Heimat seltener und andernorts bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Das spüren, riechen und hören wir. Vorbei an den vielen Seen, entlang der Grenze zwischen Österreich und Tschechien. Fichtenwälder, Felder voll mit Kürbissen in Reih und Glied, Unmengen an Steinpilzen zur Schwammerlzeit am Straßenrand und bunte Wiesen wechseln mit Teich­ und Flusslandschaften.