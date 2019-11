Warum die Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn ein Erlebnis ist

Der Baikalsee ist der tiefste See der Erde (1.642 Meter), er liegt im südsibirischen Gebirge und in der russischen Republik Burjatien. Durch sein glasklares Wasser kann man über vierzig Meter in die Tiefe sehen. „Wir haben hier Temperaturen zwischen minus 50 und plus 30 Grad“, erzählt Natascha. Bis zu eineinhalb Meter friert der Boden im Winter – und der dauert lang. Von September bis Mai. Über die meterdicke Eisdecke fahren die Einheimischen mit Autos, Ski-Doos oder Luftkissenbooten über den See. Eisfischer angeln den endemischen Baikalfisch Omul, den es geräuchert und getrocknet an jedem Marktstand zu kaufen gibt.