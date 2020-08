"Sputnik V": Risiko-Impfstoff aus russischer Hand

Gefährliche Abkürzung

Mit seinen Bedenken skizziert Kollaritsch den weiten Weg, den ein Impfstoff bis zur Zulassung zurücklegen muss. Dieser umfasst neben einleitenden Tierversuchen drei klinische Testphasen, wobei das Präparat in der finalen an rund 30.000 Menschen wiederholt auf Sicherheit und Verträglichkeit geprüft wird. "Der russische Kandidat kommt nicht einmal in die Nähe dieser Prüfphase", sagt Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes. Unter Einhaltung aller medizinischen Protokolle sei es nicht vorstellbar, "dass eine Vakzine zum jetzigen Zeitpunkt schon zum breiten Einsatz in der Bevölkerung bereit ist".

Über "Sputnik V" beziehungsweise "Gam-COVID-Vac Lyo", unter diesem Namen ist der vom Moskauer Gamaleja-Institut für Epidemiologie entwickelte und vom Kreml finanzierte Impfstoff in einer internationalen Datenbank registriert, ist lediglich bekannt, dass er seit Mitte Juni an 38 gesunden Personen erprobt wird – und, dass es sich um einen Vektorimpfstoff handelt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um eine erprobte Technologie. Man greift auf ein für den Menschen harmloses Virus zurück. Im Fall von "Gam-COVID-Vac Lyo" offenbar Adenoviren, die gentechnisch so manipuliert werden, dass sich auf ihrer Oberfläche Proteine ausbilden, die dem Immunsystem vorgaukeln, es handle sich bei dem Erreger um SARS-CoV-2. Nach Verabreichung setzt der Organismus seine Abwehrkräfte in Gang.