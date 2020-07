Coronavirus-Impfstoff: Wie weit die Forschung bereits gekommen ist

Drei wichtige Neuigkeiten:

Spitzenreiter Oxford:

Der Impfstoff der Universität Oxford und des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca löst eine doppelte Reaktion des Immunsystems aus: Schützende Antikörper werden ebenso gebildet wie Abwehrzellen, die das Virus attackieren. „Diese Zellen sind eine wichtige Armee des Immunsystems“, sagt Nicolodi. Die britischen Forscher waren auch die ersten, die mit einer Phase-3-Studie (Grafik) begonnen haben: Mehr als 30.000 Probanden sollen in den USA geimpft werden, 5.000 in Brasilien und 2.000 in Südafrika. Die Impfstoffproduktion könnte im Optimalfall noch heuer beginnen.