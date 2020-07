Gesichtsmasken: Wie ein Psychologe die Diskussion sieht

In Österreich hingegen geht es bereits um die Rücknahme dieser seit 15. Juni geltenden Lockerung: „Aus psychologischer Sicht ist das bisherige Vorgehen Deutschlands, bei einer einmal gesetzten Maßnahme auch längerfristig zu bleiben, besser“, sagt der Psychologe und FH-Lektor John Haas. Er schreibt derzeit gerade an einem Buch über „Covid-19 und Psyche“: „Veränderungen in großen Gruppen passieren immer langsam und sind fehleranfällig.“ Sollte Deutschland bei der Maskenpflicht im Handel bleiben, werde sich im kollektiven Gedächtnis der Deutschen einprägen: „2020 war das Jahr, in dem wir mit Maske herumgelaufen sind, sie war das neue Normal.“