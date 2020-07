Coronavirus: „Masken können uns vor Lockdown bewahren“

„Ich halte das für eine richtige Entscheidung. Es gibt mittlerweile ausreichend Daten, dass das Tragen von Masken die Infektionsrate senkt“, sagt Infektiologe Florian Thalhammer, MedUni / AKH Wien. „Alle Länder mit breiter Maskenpflicht sind bisher besser davongekommen.“

AGES-Infektiologe Franz Allerberger sagte im Ö1-Morgenjournal, dass bisher in Österreich kein belegter SARS-CoV-2-Ausbruch auf einen Supermarkt zurückzuführen war. Im Ausland gebe es belegte Fälle in Einkaufszentren, in Österreich nicht.