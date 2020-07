Maskenpflicht kehrt zurück: Pflicht in Supermärkten, Banken und Postämtern

Auch Anschober verteidigte die Maskenpflicht in Supermärkten, Post- und Bankfilialen: "Da muss man als Bürger hingehen, das sucht man sich nicht aus." Nun gelte es, die Risikogruppe vermehrt zu schützen. Der Mund-Nasen-Schutz erfülle auch ein psychologisches Kriterium, indem er daran erinnert, wie wichtig der Mindestabstand ist. Anschober: "Es ist nicht alles in Ordnung." Und Anschober appellierte an die Bevölkerung sich gut zu überlegen, ob man nun wirklich ins Ausland und insbesondere in Risikogebiete fahren müsse.

Details zur Corona-Ampel

Geht es nach der Bundesregierung, werden demnächst die wesentlichen Kriterien der österreichweiten Corona-Ampel stehen.

Zur Erinnerung: Die Ampel soll mit einem Farb-Schema zeigen, wie die Situation im jeweiligen Bezirk gerade ist. Laut Anschober soll noch im August feststehen, nach welchen Kriterien die Ampel eingestellt wird (was muss erfüllt sein, dass Rot, Gelb, etc. fixiert wird) und vor allem: Die Kommission, die aktuell über die Ampel-Einstellung im jeweiligen Bezirk entscheidet, soll ebenfalls schon im August feststehen. Ein entsprechender Probebetrieb ist in Vorbereitung.