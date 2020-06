Maske ohne Pflicht? "Man weiß ja nie"

Punz selbst ist durch eine Plexiglasscheibe an der Kassa geschützt. "Das bleibt vorerst auch so, solange immer wieder noch neue Corona-Infektionen dazukommen“, sagt sie. Dennoch ist die Befreiung von der Maskenpflicht für sie ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität.

So sieht man das auch im Cafe Landtmann am Wiener Ring, wo am Montag schon mehr los ist als nach den ersten Lockerungen Mitte Mai. Die Gäste sitzen bei Marmeladesemmerl und Ei, auch ein Touristenpärchen aus Deutschland ist darunter. "Endlich kann man wieder normal Essen gehen", sagt der Gast aus Hamburg.

Erleichterung auch an den Tischen rundherum: "Für eine Stadt wie Wien ist es ganz wichtig, dass man sich wieder ungezwungen bewegen kann" sagt ein Herr am Tisch gegenüber. "Es ist angenehm, wenn man das Lächeln von allen wieder sieht", befindet eine Frau auf einer der Bänke.