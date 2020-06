Corona ade? Wenn (fast) alle Masken fallen

Dass sie die Zeit des Lockdowns vergleichsweise gut überstanden hat, verdanke sie vor allem ihren Stammkunden, die ihr auch in schwierigen Zeiten die Treue halten würden. Die Tatsache, dass alle paar Minuten neue Kundschaft in das kleine Geschäft trudelt, verdeutlicht, wovon Reihs spricht.

„Es ist natürlich eine Herausforderung, da sich derzeit maximal vier Personen gleichzeitig im Geschäft aufhalten dürfen“, erklärt die Boutique-Besitzerin. Umso erfreulicher sei es, dass sie ihren Kunden – zumindest in Bezug auf den Mund-Nasen-Schutz – seit heute wieder ein Einkaufserlebnis bieten könne, wie diese es aus Vor-Corona-Zeiten kennen. Besonders für ältere Menschen sei das eine Erleichterung, da viele von ihnen mit Maske Schwierigkeiten beim Atmen hätten.

Um aber genau auf diese Risikogruppe Rücksicht zu nehmen, bietet Reihs ein sogenanntes „Private Shopping“ an. Also die Möglichkeit, außerhalb der regulären Öffnungszeiten einen Termin auszumachen und sich persönlich beraten zu lassen. In den vergangenen Wochen sei die Nachfrage groß gewesen.

Ein weiterer Grund, dass es für Reihs trotz Corona-Regelungen besser lief, als erwartet, war, dass viele Menschen die vermehrte Zeit zu Hause für Renovierungen nutzten: „Wir haben während des Lockdowns mehr Bilder verkauft als sonst.“

Jenes Bild in den Geschäften, das vorerst einmal wieder Geschichte ist, sind Menschen, die beim Einkaufen an ihren Masken zupfen und mit angelaufenen Brillen in Regalen nach Produkten suchen. Was sich sicherlich auf die Kauflust auswirken wird.