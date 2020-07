Coronavirus: Warum gerade die Schutzmaske so polarisiert

„Manchmal muss man Schritte zurückmachen, auch wenn man es nicht wahrhaben will“, sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag. „Ab Donnerstag gilt deshalb in OÖ wieder die allgemeine Maskenpflicht.“ Die 427 (Stand Dienstagnachmittag) Covid-19-Infizierten und über 3.000 Personen in Quarantäne sind zu viel: Die Bürger müssen u. a. wieder beim Betreten von Läden und in Lokalen auf dem Weg zum Tisch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das sei derzeit alternativlos: „Das Virus sitzt bei uns am Tisch“, so Stelzer.