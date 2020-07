Übertragungswege des Coronavirus: Was ist gefährlich, was nicht?

Kleinste Teilchen – Tröpfchenkerne aus Flüssigkeit und Viruspartikel, sogenannte Aerosole – spielen offenbar auch bei den Infektionen in Schlachthöfen eine Rolle. Auf die Bedeutung dieses Übertragungsweges wollen diese Woche auch 239 Experten in einem offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation WHO aufmerksam machen, berichteten New York Times und Guardian. Darin rufen sie auf, diesem Infektionsrisiko mehr Beachtung zu schenken, es wäre bisher unterschätzt geblieben. Die (weiteren) Übertragungswege im Überblick:

Tröpfcheninfektion „Die Infektion von nahe beinander stehenden Menschen über Tröpfchen ist nach wie vor der Risikofaktor Nummer eins für eine Übertragung“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, MedUni Wien. Besonders viele Tröpfchen entstehen beim Husten und Niesen. Generell ist die Wahrscheinlichkeit, mit solchen Tröpfchen einer anderen Person in Kontakt zu kommen, im Umkreis von ein bis zwei Metern erhöht – „deshalb ist es weiterhin wichtig, Abstand zu halten.“ Größere Tröpfchen sinken aber relativ schnell zu Boden.