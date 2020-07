Hirnforscher Spitzer: Warum es an uns liegt, wie die Krise ausgeht

Sie erwähnen unterschiedliche Meinungen und dass eine Pandemie ein dynamischer Prozess ist. Wie verläuft dieser?

Alles ist nicht nur kompliziert, sondern es bewegt sich auch dauernd. Ein Beispiel: am 6. April erschien im Deutschen Ärzteblatt online – einer für Mediziner in Deutschland wichtigen Informationsquelle – eine Beitrag zum Thema Masken: Eine Studie habe gezeigt, wie gut sie wirken. Am Tag danach (7. April) erschien in der gleichen Informationsquelle: eine neue Studie hat gezeigt, dass Masken gar nichts bringen.

Ich habe mir daraufhin die Originalstudien besorgt, sie gelesen und bewertet: beide waren schlecht und ungeeignet, um medizinisches Handeln zu begründen. Und so haben wir an meiner Klinik weiter Masken getragen, denn es gab ja schon gute Erfahrungen hierzu. Mittlerweile – gut 2 Monate später – liegen sehr gute Studien vor, die ganz klar sagen, dass Masken helfen und wie gut sie dabei helfen, die Wahrscheinlichkeit von Infektionen zu verhindern.

Warum bestimmt nicht das Virus die derzeitige Krise? Es hat sie doch ausgelöst.

Für den Verlauf der Pandemie und für alle unsere Reaktionen darauf sind wir verantwortlich. Das Virus ist wie es ist, was aber in der Krise geschieht, ist sehr unterschiedlich – man braucht ja nur den Verlauf der Corona-Pandemie in Schweden und Norwegen – zwei sehr ähnliche Länder – zu vergleichen.

Schweden hat doppelt so viele Einwohner wie Norwegen und bis Mitte März waren beide Länder etwa gleich betroffen. Dann führte Norwegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durch („Lockdown“) und Schweden nicht. Ende Juni gibt es in Schweden sieben Mal mehr Fälle und 21 Mal mehr Todesfälle als in Norwegen. – Das liegt NICHT am Virus!