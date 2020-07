Umfrage: Corona-Isolation steigert Schoko-Lust

Einfacherer Zugang

Der am häufigsten genannte Grund (hier waren Mehrfachnennungen möglich) für erhöhten Schokokonsum ist der einfachere Zugang zum Naschregal in der Küche direkt nebenan (59 Prozent). Rund ein Drittel (35 Prozent) greift zur Aufheiterung zwischen virtuellen Meetings und Kinderbetreuung zu Schokolade. Mehr als jeder Vierte (28 Prozent) gibt außerdem den guten Geschmack als Motivation an.

Lieblingssorten: Milch-, Nuss- und Zartbitter-Schokolade

Wenn es um die Lieblings-Schokoladesorten geht, liegt die klassische Milchschokolade mit 37 Prozent klar auf Platz eins. Schokolade mit Nüssen folgt auf Platz zwei (22 Prozent), Schokolade mit hohem Kakao-Anteil (mehr als 70 Prozent) liegt auf dem dritten Rang (14 Prozent). Überraschend schlecht schneiden weiße Schokolade (sechs Prozent), Schokolade mit Früchten (vier Prozent) oder exotische Schokolade-Kombinationen (zwei Prozent) ab.