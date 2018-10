Wo die beste Schokolade der Welt herkommt

Auch bei Corallo wird darauf wert gelegt, dass niemand ausgebeutet wird. „Manchmal verkaufen wir nur eine halbe Tonne, manchmal eine ganze in einem Monat“, sagt die Tochter. „Ich will hochqualitative Schokolade herstellen, keine Menge. Unabhängigkeit von großen Produzenten ist für mich auch sehr wichtig“, meint der Vater. Für die perfekte Schokolade verzichtet man auf Chemiekeulen: „Wir haben hier bis zu einen halben Meter lange Würmer, die ihr ganzes Körpergewicht pro Tag fressen, die werden 30 Zentimeter lang. Mit der Chemie zerstört man den Wurm, aber auch den Boden.“

"Verbesserung ist in meiner DNA"

Und noch eines sei wichtig, sagt Corallo: „Man lernt jeden Tag dazu, man muss das Gleichgewicht mit der Natur finden. Die Suche nach Verbesserung ist in meiner DNA. Ich lebe deshalb in der Plantage.“ Dort fühlt er sich sichtlich wohler als in der Hauptstadt. Corallo – weltweit der einzige Mensch, der Kakao erntet und Schokolade produziert an ein und demselben Ort – will nun selbst eine Studie finanzieren, die nachweisen soll, dass die gleiche Pflanze auf unterschiedlichen Böden völlig andere Ergebnisse erzielt. Doch selbst ein und dasselbe Ding kann ganz unterschiedlich schmecken.