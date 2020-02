Nudeln, Käse, Schokolade: Wenn alles, was schmeckt, krank macht

Genuss finden

Da PKU-Betroffene schon früh viel Eigenverantwortung übernehmen müssen, versucht die ÖGAST diese durch Sommercamps zu motivieren. Dort lernen Kinder, welche Lebensmittel verträglich sind und um welche sie einen Bogen machen sollten. Sie lernen wie der Phenylalanin-Gehalt berechnet wird und können auch ihre Kochkünste selbst ausprobieren. "Was die Ernährung betrifft, verlieren Kinder mit PKU schon in sehr jungen Jahren dieses Ungezwungene, Unbeschwerte", so Gielesberger. Der Genussfaktor bleibt dabei schnell auf der Strecke.

Im Camp geht es daher auch darum, gemeinsam Rezepte nachzukochen, die schmecken und "normalen" Gerichten in Nichts nachstehen. So steckt im Kohlrabi-Schnitzel mit seinen feinen Aromen ein ebenso großes kulinarisches Potenzial wie bei der üblichen Fleisch-Variante. "Der Zugang 'Das arme Kind darf ja gar nichts essen' ist für mich der falsche. Anstatt aufzuzeigen, was alles nicht geht, versuchen wir in den Camps und in den Beratungen aufzeigen, dass es viele Alternativen gibt.“

