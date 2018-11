Diabetes bei Kindern: Wie Familien damit umgehen

„Eine Neudiagnose führt in einer Familie am Anfang immer zu einem Ausnahmezustand“, sagt Führer, der sich im „Verein für Diabetiker der Universitätskinderklinik Graz“ („Diabär“) engagiert. Auch in seiner Familie: „Wir waren zwar gut informiert, weil ein Freund von Thomas ebenfalls Typ-1-Diabetiker ist. Aber den Umgang mit Messgerät, Spritzen oder Pumpe muss man erst lernen. Und man muss sich zumindest anfänglich und je nach Therapie an fixe Essenszeiten halten. Die Kohlenhydrate in den Mahlzeiten – die sogenannten Broteinheiten – sind berechnen, um den Insulinbedarf anzupassen.“ Thomas ergänzt: „Naschen zwischendurch geht jetzt nicht mehr.“