Angelman Syndrom: "Fluch und Segen zugleich"

In dem von ihr gegründeten Selbsthilfeverein für Betroffene können sich Familien austauschen und erhalten fachliche Informationen (mehr dazu finden Sie auf der Homepage). Auch wenn es diesen Verein mittlerweile seit sieben Jahren gibt, so sind die betroffenen Familien immer noch sehr oft auf sich alleine gestellt. Deshalb sei es gut, so Otzelberger, dass es einen internationalen Angelman-Tag gibt: Jedes Jahr am 15. Februar wird so auf diese Krankheit aufmerksam gemacht.

Dieser Artikel ist im KURIER-Magazin Medico erschienen.