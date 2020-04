Ernährungspsychologie: Besser essen im Homeoffice

Mit Maß und Ziel

Doch wie gelingt gesunde Ernährung in Zeiten des Rückzugs? "Ich würde zuallererst raten, den Tag so zu starten, als würde man zur Arbeit gehen", sagt Fiechtl. Heißt: duschen, anziehen und Morgenrituale pflegen. "Morgens hastig zu frühstücken und erst abends wieder etwas zu sich zu nehmen, ist nicht zielführend: Das fördert den Heißhunger." Auch beim Kochen gelte es, nach Plan vorzugehen: "Am besten man überlegt sich, an welchen neuen, regionalen, saisonalen Rezepte man sich im Laufe der Woche versuchen will. Wer sich liebevolle Einkaufslisten schreibt, kann den Supermarktbesuch – trotz Maskenpflicht – lustvoller gestalten."

In etlichen Haushalten wurde der Esstisch in den vergangenen Wochen zum Büro umfunktioniert. Eine tückische Sache, betont Fiechtl, denn der Schreibtisch dürfe nicht zum Essensmittelpunkt werden. "Mahlzeiten neben dem PC zu verschlingen ist kontraproduktiv. Man schaufelt automatisch größere Mengen in sich hinein, nimmt nicht wahr, wie viel man isst und wie die Speisen schmecken – das Sättigungsgefühl tritt langsamer ein."

Ähnlich problematisch sei das Essen aus Langeweile: "Man sollte jetzt mehr denn je darauf achten, dass bewusst gegessen wird. Wer den Feierabend und die Wochenenden trotz Einschränkungen gut plant, verhindert, dass sich negative Gefühle fortsetzen und übermäßiges Essen in der Freizeit fördern."