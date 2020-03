Das Gute ist so nah: Welche heimischen Superfoods uns jetzt Kraft geben

Das alles lässt sich vermeiden. "Hier bei uns in Europa wachsen etliche Nahrungsmittel, die unheimlich gesund sind. Wir sind was Superfoods betrifft alles andere als schlecht versorgt", sagt die Expertin.

Eine Alternative zu den tiefblauen Acai-Beeren der brasilianischen Kohlpalme sind beispielsweise Heidelbeeren. Das heimische Beerenobst ist ebenso reich an Antioxidantien, die erwiesenermaßen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle und Verengungen der Herzkranzgefäße verringern können – und Acai-Beeren ihren Ruhm verschafften. Auch Magnesium findet sich in Heidelbeeren reichlich. Kirschen, rote Weintrauben, Brombeeren und Holunderbeeren taugen ebenfalls als Acai-Ersatz.

Superfood, Instagram-Star und Profitgarant: Der Hype um Avocados reißt nicht ab. Was die wenigsten wissen: Die Butterfrucht, die nur in sehr warmen Ländern wie Brasilien, Chile, Spanien, Südafrika und Peru wächst, lässt sich hervorragend durch Leinsamen austauschen: "Leinsamen liefern ebenfalls gesunde Omega-3-Fettsäuren, die das Herz fit halten. Und sie sind zudem reich an Ballaststoffen, die eine verdauungsfördernde Wirkung haben." Darüber hinaus finden sich Schleimstoffe in den Samen. Sie bilden eine schützende Schicht im Magen und sorgen dafür, dass Krankheitserreger leichter durch den Darm abtransportiert werden können. Walnüsse sind ebenso reich an ungesättigten Fettsäuren, die im Körper auch Entzündungen entgegenwirken können. "Wer auf die ganz klassische grüne Avocado-Farbe am Frühstücksbrot nicht verzichten mag, kann auf ein mit Zitrone, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer verfeinertes Erbsenpüree zurückgreifen", rät Schächter.

Quinoa, ein sogenanntes Pseudogetreide, das ursprünglich in den Hochebenen der Anden heimisch war und nun hauptsächlich in Südamerika angebaut wird, erfreut sich seit geraumer Zeit wegen ihres hohen Eiweißgehalts und ihrer Glutenfreiheit wachsender Beliebtheit. "Allerdings gibt es auch in Europa genügend glutenfreie Getreidesorten, zum Beispiel Buchweizen oder Hirse", sagt Schäfter. Mit ihrem zwölfprozentigen Eiweißanteil kann Hirse das ebenso proteinreiche Quinoa locker ersetzen. Das vielseitige Getreide liefert zwar etwas weniger Magnesium und nur halb so viel Eisen: "Mit regionalem und saisonalem Gemüse kombiniert, kann man das in einer ausgewogenen Ernährung aber ganz einfach ausgleichen", sagt Stefanie. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass sie aus biologischem Anbau stammt.

Ob im Smoothie, Salat oder in aufgequollener Form als Pudding: Chia ist als Superfood ebenfalls buchstäblich in aller Munde. Die Samen von Hanf, Sesam und Mohn wachsen in unseren Breiten und sind aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eine gute Alternative.