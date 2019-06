Alfred Ritter: "Schokolade ist ehrlich"

Österreich schwächelt

Bekannt ist die Familie aber vor allem für seine Schokoladenseite. Zwei Drittel der Produktion werden am Heimmarkt verkauft, zweitgrößter Absatzmarkt ist Russland, ein Markt, der trotz der Rubelkrise wächst. In Österreich ist es zuletzt nicht so gut gelaufen. Händler haben die Preise erhöht und die Aktionen zurückgefahren. „Eine verblüffende Entwicklung, deren Ursache wir nicht kennen“, kommentiert das Alfred Ritter, der das operative Geschäft schon lange in die Hände externer Manager gegeben hat.

Dass die nachhaltige Beschaffung einen Preis hat, den der Kunde letztlich nicht bezahlen will, würde er so nicht unterschreiben. Was am Ende zähle, sei der gute Geschmack. „Nichts korrumpiert den Menschen mehr als Sex und guter Geschmack“, sagt Ritter, der auch einige Jahre als Psychologe gearbeitet hat.