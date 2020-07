Coronavirus: Wie sich die Situation heute von März unterscheidet

In den vergangenen Tagen sei die Verdopplungszeit bei der Zahl der Neuinfektionen schon etwas kürzer geworden: „Es ist deshalb extrem wichtig, dass wir bei den täglichen Neuinfektionen in einem niedrigen Bereich bleiben. Nur so können wir auch Kontaktpersonen effektiv nachverfolgen, in Quarantäne zu schicken und die Cluster austrocknen.“

Nur sehr gering ist bisher die Zahl der Patienten in Spitalsbehandlung gestiegen: „Bis jemand so krank wird, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden muss, dauert es doch mehrere Tage. Endgültige Aussagen kann man da deshalb noch nicht treffen.“ Möglicherweise, so vermuten manche Experten, könnte es auch damit zu tun haben, dass sich jetzt vermehrt junge Menschen infizieren, die nicht mehr auf die Abstandsregel achten und generell sorgloser geworden sind: „Andererseits hatten wir in Österreich immer schon einen niedrigeren Altersschnitt im Vergleich zu anderen Ländern.“

Fazit von Burgmann: „Auch wenn wir jetzt ganz andere, bessere Voraussetzungen haben als im März – eine Besorgnis, dass sich die Infiziertenzahlen nicht noch mehr und steil erhöhen, ist bei mir schon vorhanden.“