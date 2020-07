Corona-Mittel Remdesivir: Sorge vor Lieferengpässen

In Österreich wurde Remdesivir bereits bisher im Rahmen von Studien und eines speziellen Programms für medizinische Härtefälle ("Compassionate Use") bei noch nicht zugelassenen Medikamenten eingesetzt. Die US-Regierung hat aber den Großteil der Produktionsmenge für die kommenden Monate aufgekauft – Remdesivir für rund 500.000 Behandlungen.

"Aber es gibt in allen Behandlungszentren in Österreich – in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz – noch Ware", betont Schödl gegenüber dem KURIER. Die EU-Kommission wird jetzt mit der Firma eine Liefermenge für Europa für die kommenden Monate aushandeln. "Ich hoffe, dass Gilead und die EU innerhalb von 14 Tagen zu einer Lösung kommen."