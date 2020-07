Remdesivir vor Zulassung: "Kein Wundermittel, aber wichtiger Baustein"

„Für einen Teil der Patienten ist das ein ganz toller Wurf.“ Das sagt Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung am Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital, zur für heute, Freitag, erwarteten eingeschränkten europäischen Zulassung von Remdesivir. Voraussichtlich wird die EU-Kommission den Wirkstoff zur Therapie schwerkranker Covid-19-Patienten ab 12 Jahren genehmigen. Die Substanz hemmt die Virusvermehrung. „Sie ist kein Wundermittel, aber einer von mehreren wichtigen Bausteinen in der Therapie. Wir haben in Studien gute Ergebnisse gesehen.“