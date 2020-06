Neuer Covid-Lebensretter: "Der große Wurf ist es nicht"

Skepsis bei Experten

Österreichische Experten zeigen sich ob der medizinischen Nachricht zurückhaltend bis kritisch. "Die große Freude erscheint mir etwas verfrüht, ich bin sehr kritisch eingestellt", sagt Walter Hasibeder, Leiter der Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin am Krankenhaus St. Vinzenz in Zams in Tirol und künftiger Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI).

Dexamethason bei schwerem Lungenversagen oder schwersten Infektionen zu verabreichen, sei grundsätzlich nichts bahnbrechend Neues. "Letztlich hat es in diesem Kontext aber nie wirklich überzeugende, positive Daten zur Wirksamkeit gegeben", betont Hasibeder.