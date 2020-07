Experten alarmiert: USA kaufen Remdesivir-Bestände auf

Kapazitäten international begrenzt

Allerdings nur diese. Für andere Länder, darunter auch Europa, würden durch den Deal keine Kapazitäten mehr übrig bleiben, warnen Experten. Der Alleingang und die daraus resultierenden, nicht absehbaren Folgen alarmieren Experten in aller Welt. Vor allem bei der aktuellen US-Covid-19-Krise sind die Remdesivir-Mengen international begrenzt. Deshalb sorgen Aktivitäten der Administration von Donald Trump weltweit für Aufsehen.

In Österreich wird Remdesivir im Rahmen eines sogenannten "Compassionate Use"-Programms von Gilead an spezialisierten Krankenhausabteilungen längst verwendet. Ein Engpass ist derzeit nicht in Sicht. Clemens Schödl, Gilead Österreich-Chef, am Mittwoch gegenüber der APA: "Wir haben noch Ware aus diesem 'Compassionate Use'-Programm, das nicht 'angegriffen' wurde. Wir haben auch an die Universitätsklinik in Graz und an das Wiener AKH geliefert. In der derzeitigen Situation sind wir gut aufgestellt."