107 neue Fälle seit Dienstag: Größte Steigerung seit über zwei Monaten

107 neue Fälle - eine Steigerung um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortag, insgesamt bereits 677 aktive Fälle. Just an jenem Tag, an dem weitere Lockerungen unter anderem bei der Maskenpflicht in Kraft treten, musste das Sozialministerium so hohe Zahlen vermelden wie schon lange nicht mehr.

"Das ist schon eine besorgniserregende Situation, die wir sehr, sehr, sehr ernst nehmen", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober angesichts der neuen Zahlen.

Am 18. April verzeichnete das Sozialministerium zuletzt einen Anstieg um 0,65 Prozent. Seitdem fielen die Werte kontinuierlich, teilweise sogar im hundertstel Prozentbereich. Absolute Zahlen wurden seit dem 17. April keine so hohen mehr gemeldet. Und betrachtet man die Zahl der aktiven Fälle, so gab es seit dem 27. Mai nicht mehr so viele. Damals waren 718 Menschen in Österreich gleichzeitig an Covid-19 erkrankt.