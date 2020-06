Neue Infektions-Landkarte: Noch ist unsere Corona-Ampel auf Grün

Wenig Freiwilligkeit

Infektiologe Herwig Kollaritsch betrachtet die Entwicklungen unterdessen "mit ziemlicher Sorge", wie er betont. "Weil das, was wir an Ansteckungsgeschehen beobachten – eine Zunahme der Neuinfektionen, aber kein extremes Ansteigen der Kurve – schon Ausdruck der ersten Öffnung des Landes von vor drei bis vier Wochen ist." Wie sich die weiteren Lockerungsschritte auswirken werden, "können wir noch gar nicht abschätzen".

Er befürchtet, dass damit die Bereitschaft der Menschen, sich freiwillig und mit Augenmaß an Schutzregeln zu halten, weiter sinken wird. Schon jetzt könne man beobachten, "dass viele zum Beispiel die Abstandsregel komplett vernachlässigen".

Das Verhalten der Menschen sei grundsätzlich eine "normale Dynamik", schildert Psychologe Johannes Haas. "Wir sind schnell von der Sorgsamkeit wieder zur Sorglosigkeit übergegangen. Alles, was an Verhaltensweisen der Normalität von vor der Pandemie nicht entspricht, wird nur dann ausgeübt, wenn die Bedrohung real oder groß genug erscheint. Denn Veränderungen von Gewohnheiten bergen immer das unschöne Gefühl von Freiheitsverlust und jeder strebt derzeit natürlich wieder in Richtung der Verbessrung seines Wohlbefindens." Zwar könnte diese Sorglosigkeit in einer etwaigen zweiten Welle revidiert werden, "aber die Umstellung wird enorm viel schwerer fallen".

Kollaritsch, der Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Gesundheitsministeriums ist, appelliert jedenfalls an die Eigenverantwortung: "Die Zahl der Covid-Patienten ist gesunken, weil wir vorsichtig waren. Wenn wir nachlassen, kann das Virus erstarken." Seine tückische Natur habe SARS-CoV-2 keineswegs abgestreift. "Und weil der Erreger weiter in der Bevölkerung zirkuliert, wird jede grobe Unbedachtheit bestraft."